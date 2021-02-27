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Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме в США 

Майк Габриелян 34 минуты назад
Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме в США
Фото: РИА Новости
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказала о пытках, которым её подвергали в американской тюрьме.
В эфире НТВ Бутина поведала, что её перевели в карцер, где держали четыре месяца.
При этом международные стандарты разрешают срок пребывания в карцере не более 15 суток. Россиянке не давали спать и постоянно будили. Психологические пытки продолжались безостановочно.

«Ночью каждые пятнадцать минут врубали свет и спрашивали: «С тобой все в порядке?». И тебя будили до тех пор, пока не ответишь. Они не бьют человека, а истязают психологически», — сказала Мария.

Зачастую на психику осужденных давили с помощью громких звуков, например, сильного писка.
Кроме того, пять раз в сутки надзиратели приходили в камеру и раздевали догола. Бутиной говорили, что якобы ищут запрещенные предметы.

«Тебя ломают по полной программе», — заключила Мария.

Она отметила, что подобными пытками вынуждают принимать психотропные лекарства, чтобы на допросах было легче добиться от заключенного нужных показаний.
Бутину задержали в 2018 году и приговорили к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Осенью 2019 года ее освободили и депортировали в РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Мария Бутина анонсировала выход своей книги.
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Политика , Мария Бутина , Общественная палата России , НТВ
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