Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме в США 

В эфире НТВ Бутина поведала, что её перевели в карцер, где держали четыре месяца.

При этом международные стандарты разрешают срок пребывания в карцере не более 15 суток. Россиянке не давали спать и постоянно будили. Психологические пытки продолжались безостановочно.

«Ночью каждые пятнадцать минут врубали свет и спрашивали: «С тобой все в порядке?». И тебя будили до тех пор, пока не ответишь. Они не бьют человека, а истязают психологически», — сказала Мария.

Зачастую на психику осужденных давили с помощью громких звуков, например, сильного писка.

Кроме того, пять раз в сутки надзиратели приходили в камеру и раздевали догола. Бутиной говорили, что якобы ищут запрещенные предметы.

«Тебя ломают по полной программе», — заключила Мария.

Она отметила, что подобными пытками вынуждают принимать психотропные лекарства, чтобы на допросах было легче добиться от заключенного нужных показаний.

Бутину задержали в 2018 году и приговорили к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Осенью 2019 года ее освободили и депортировали в РФ.