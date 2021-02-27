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Милонов предложил ужесточить наказание за порнографию 

РИА Новости 22 минуты назад
Милонов предложил ужесточить наказание за порнографию
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил депутатский запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением создать в уголовном кодексе отдельную статью о наказании за производство и распространение любых материалов, демонстрирующих "половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными".
Как отмечается в тексте обращения (есть у РИА Новости), преступления против половой неприкосновенности граждан "составляют немалую долю общей статистики преступлений" в России. Их совершают "злодеи, находящиеся в угаре удовлетворения своей больной похоти".
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По мнению Милонова, косвенная причина этих преступлений — доступные порнографические материалы, пропагандирующие совершение преступлений на сексуальной почве.

"На мой адрес поступает множество обращений, в которых граждане сообщают о существовании целого пласта порнографии, посвященного изнасилованиям, убийствам, половым актам с мертвыми, надругательствам и т.п. ", — отмечается в обращении парламентария. Он заметил, что подобные материалы доступны в сети. "В пару кликов… можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами", — добавил Милонов.

Он уверен, что просмотр этих материалов подталкивает "неуравновешенных психопатов к преступлениям, причем с особой жестокостью и изощренностью".

"В данной связи прошу вас оценить идею об уголовной криминализации (с реальным лишением свободы виновных) производства, хранения, распространения любых материалов (видео, аудио, текст, изображения и проч.) демонстрирующих и/или пропагандирующих половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными", — говорится в депутатском запросе.

Милонов подчеркнул, что эта мера "окажет благотворное влияние на профилактику преступности и уберет из общественного свободного доступа материалы, способствующие обострению криминогенной обстановки".
В настоящее время в УК РФ предусмотрена ответственность по статье за незаконное изготовление и оборот порнографии. За незаконное изготовление порнографических материалов предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порно среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографии грозит лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Подобные деяния, совершенные группой лиц, с использованием интернета, с извлечением дохода в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
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Политика , Владимир Колокольцев , Виталий Милонов , Госдума , РИА Новости
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