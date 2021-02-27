Жириновский: Армения должна стать Ереванской губернией РФ 

Если не хотят, пусть остаются, но мы ни одного солдата больше туда не направим, ни одного снаряда, никакой помощи не будем оказывать, — отметил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Жириновский добавил, что на Кавказе Армении противостоят Турция и Азербайджан, а их может поддержать армия США. Поэтому, считает политик, у Еревана одна надежда — на Москву.

При этом в Ереване не прекращаются антиправительственные выступления. Противники премьера Никола Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это политик заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.