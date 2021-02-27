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В Совфеде предложили создать День деоккупации Крыма от Украины 

Lenta.ru и ещё 3 48 минут назад
В Совфеде предложили создать День деоккупации Крыма
Фото: ТАСС
Член комитета Совета федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил создать День деоккупации Крыма от Украины. Его слова приводит РИА Новости.
Сенатор намерен обратиться с инициативой в парламент Крыма.

«Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля Днем освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР», — сказал Цеков.

Он пояснил, что именно 27 февраля 2014 года были «подняты российские триколоры над зданиями парламента и правительства Крыма». По его словам, этот день стал знаком того, что Крым возвращается в Россию.

«По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства», — подчеркнул сенатор.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР была осуществлена в 1954 году. 21 мая 1992 года Верховный Совет РФ признал постановление президиума Верховного Совета РСФСР от 2 февраля 1954 года принятым с нарушением Конституции РСФСР и не имевшим юридической силы с момента принятия.
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Политика , Сергей Цеков , ЕС , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым
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