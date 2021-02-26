Захарова назвала способы возвращения граждан в Россию

«Наши дипломаты возвращали российских граждан на лодках, на катерах, на вертолетах, за руку проводили. Ну вот и дипломатам тоже приходится проходить такой же путь, возвращаясь домой», — заявила Захарова в эфире «России 1», передает РИА «Новости».