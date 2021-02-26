Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Захарова рассказала о нетрадиционных способах возвращения граждан в Россию во время пандемии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Захарова назвала способы возвращения граждан в Россию
Фото: ТАСС
Российских граждан в период острой пандемии вывозили из-за рубежа на лодках, катерах и других транспортных средствах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Наши дипломаты возвращали российских граждан на лодках, на катерах, на вертолетах, за руку проводили. Ну вот и дипломатам тоже приходится проходить такой же путь, возвращаясь домой», — заявила Захарова в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Напомним, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. Поскольку железнодорожное сообщение между Россией и КНДР закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути дипломатам пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу они вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву.
Захарова объяснила поездку дипломатов на дрезине
В посольстве России в Пхеньяне уточнили, что пересечение границы России и Северной Кореи на дрезине было единственным приемлемым вариантом для возвращения российских дипломатов, поскольку детей необходимо было срочно отправить на родину по медицинским показаниям.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России призвали снизить зависимость от «ядовитого» доллара В России призвали снизить зависимость от «ядовитого» доллара Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V» Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V» Песков раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна Песков раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна
Комментарии 14
Политика , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Владивосток , КНДР , Москва , Приморский Край , Пхеньян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
00:55
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение