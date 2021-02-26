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Путин обсудил с канцлером Австрии возможности поставки «Спутника V» 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Путин обсудил с канцлером Австрии возможности поставки «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора Путин и Курц обсудили возможности поставок в Австрию российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", а также налаживание совместного производства препарата.
Стороны договорились о поддержании плотных контактов по данному вопросу по линии профильных ведомств.
Ранее сообщалось, что Россия и австрийские компании ведут переговоры по производству "Спутника V".
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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Политика , В мире , Себастьян Курц , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Австрия , Венгрия
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