Путин обсудил с канцлером Австрии возможности поставки «Спутника V» 

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В ходе разговора Путин и Курц обсудили возможности поставок в Австрию российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", а также налаживание совместного производства препарата.

Стороны договорились о поддержании плотных контактов по данному вопросу по линии профильных ведомств.

Ранее сообщалось, что Россия и австрийские компании ведут переговоры по производству "Спутника V".