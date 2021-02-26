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Москва

Кремль оценил идею введения паспортов вакцинации в ЕС 

Елена Прошина 1 час назад
В Кремле будут отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что главы стран Евросоюза согласились с необходимостью введения электронных сертификатов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. По ее словам, для технической проработки вопроса потребуется около трех месяцев.
По словам Пескова, пока о введении паспортов вакцинации говорить преждевременно, но в России внимательно следят за обсуждением в ЕС.

«Подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что, «если этот проект будет финализирован и какие-то документы будут вводиться», то, конечно, это станет «предметом для контактов с европейцами и глубокого анализа».
При этом Песков напомнил, что пока никаких международных договоренностей на этот счет нет и «они вряд ли возможны».
Комментарии
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , ЕС , РИА Новости
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