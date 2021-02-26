Президент Киргизии подарил Путину меч 

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По словам Жапарова, этот меч был сделан «очень хорошими мастерами в Кыргызстане».

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров находился в России с первой рабочей поездкой в статусе президента 24-25 февраля. Он встретился с Путиным и другими первыми лицами государства.

По окончании переговоров с Путиным Жапаров заявил, что Киргизия и дальше планирует развивать стратегическое партнерство и союзнические отношения с Россией, передает РИА ФАН.

Жапаров победил на досрочных президентских выборах 10 января, набрав свыше 79% голосов избирателей.