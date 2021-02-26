Видео обращения Пашиняна к военным Армении 

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении 25 февраля потребовал отставки правительства во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном. В ответ на это Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна и обвинил военных в попытке устроить переворот, призвав своих сторонников выйти на улицы Еревана.

"В рядах Вооруженных сил Армении есть сторонники бывших властей, которые должны уйти из армии. Армия должна подчиняться народу и правительству, которое избрал народ, и не должна принимать участие в политических процессах. Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республик", — заявил премьер-министр.