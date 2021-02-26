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Крым предъявит Украине оценку нанесенного ему ущерба 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Крым предъявит Украине оценку нанесенного ему ущерба
Фото: ТАСС
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров предъявит Украине оценку нанесенного ему ущерба. Его слова передает РИА Новости.
Как уточнил Константинов, комиссия по оценке ущерба в ближайшее время завершит работу.

«Будут объявлены все цифры по данному убытку, нанесенному Крыму украинскими властями», — отметил он.

По словам политика, за время нахождения в составе Украины в крымскую собственность не было вложено «ни копейки», из-за чего полуострову был нанесен колоссальный экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. На этом основании Россия имеет право оспаривать присвоение Украиной своего имущества, земель, природных ресурсов, подчеркнул он.
Большие убытки полуостров понес и после воссоединения с Россией вследствие водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад, а также хищения средств с банковских счетов жителей Крыма.

«Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что все это — политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма», — заключил Константинов.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Константинов , РИА Новости , Республика Крым , США
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