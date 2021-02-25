Пашинян позвонил Путину

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. О телефонном разговоре, который состоялся по инициативе армянской стороны, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Была обсуждена ситуация в Армении", — сообщил он.
"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", — отметил пресс-секретарь.
"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", — добавил Песков.