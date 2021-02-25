Пашинян позвонил Путину

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"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", — добавил Песков.

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", — отметил пресс-секретарь.

"Была обсуждена ситуация в Армении", — сообщил он.

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