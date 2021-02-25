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Москва

Путин в беседе с Пашиняном призвал все стороны кризиса в Армении к сдержанности 

ТАСС и ещё 4 30 минут назад
Пашинян позвонил Путину
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. О телефонном разговоре, который состоялся по инициативе армянской стороны, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Была обсуждена ситуация в Армении", — сообщил он.

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", — отметил пресс-секретарь.

Армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", — добавил Песков.

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Политика , Дмитрий Песков , Никол Пашинян , Владимир Путин , Армения
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