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Москва

Президент ФРГ считает, что нельзя обрывать связи с Россией 

ТАСС 6 минут назад
Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией
Фото: РИА Новости
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложный период в отношениях, и обратил внимание на то, что как Запад, так и РФ несут ответственность за мир в Европе. Об этом он заявил в четверг во время виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики.

"В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, что не оборвались все связи", — предупредил глава государства.

Он указал на то, что за последние 20 лет между Западом и Востоком было разрушено много мостов.

"Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и это я открыто говорю в адрес Москвы. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него", — считает президент ФРГ. "Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы", — подчеркнул Штайнмайер.

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Политика , Франк-Вальтер Штайнмайер
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