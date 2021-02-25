Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией

"Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и это я открыто говорю в адрес Москвы. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него", — считает президент ФРГ. "Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы", — подчеркнул Штайнмайер.