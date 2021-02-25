Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложный период в отношениях, и обратил внимание на то, что как Запад, так и РФ несут ответственность за мир в Европе. Об этом он заявил в четверг во время виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики.
"В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, что не оборвались все связи", — предупредил глава государства.
Он указал на то, что за последние 20 лет между Западом и Востоком было разрушено много мостов.
"Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и это я открыто говорю в адрес Москвы. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него", — считает президент ФРГ. "Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы", — подчеркнул Штайнмайер.