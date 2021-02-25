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В России призвали прекратить давление со стороны ОБСЕ 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Совфеде призвали прекратить давление со стороны ОБСЕ
Фото: globallookpress.com
Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров призвал прекратить давление на Россию со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи организации, передает РИА Новости.

«На Россию не нужно давить. С Россией нужно находить точки соприкосновения», — заявил сенатор. Он предостерег ОБСЕ от превращения в организацию конфронтации в Европе.

Заместитель главы комитета Совфеда по образованию Григорий Карасин добавил, что в последние годы некоторые государства и региональные союзы «начали активно задействовать язык санкций и политико-пропагандистских нападок». Он назвал такой подход недальновидным и опасным, а также отметил, что «в такой тональности с Россией говорить абсолютно бесполезно».
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Политика , Владимир Джабаров , Григорий Карасин , ОБСЕ , Совет Федерации , РИА Новости
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