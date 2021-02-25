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МИД РФ оценил ситуацию в Армении 

ИА Regnum 1 час назад
МИД РФ оценил ситуацию в Армении
Фото: РИА Новости
Сложившаяся в Армении ситуация, когда армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну и потребовала его отставки, — это внутреннее дело страны. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Внутреннее дело Армении», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Добавим, что такого же мнения придерживаются и в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона считает всё происходящее в Армении «исключительно внутренним делом» этой страны — «очень важного и близкого союзника России на Кавказе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в эффективности оперативно-тактических комплексов «Искандер», использовавшихся во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявив о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах.
После этого Генштаб вооружённых сил страны опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна и возглавляемого им правительства. Позднее премьер-министр сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки.
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Политика , Дмитрий Песков , Никол Пашинян , Генштаб , МИД
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