МИД РФ оценил ситуацию в Армении 

"Внутреннее дело Армении», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Добавим, что такого же мнения придерживаются и в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона считает всё происходящее в Армении «исключительно внутренним делом» этой страны — «очень важного и близкого союзника России на Кавказе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в эффективности оперативно-тактических комплексов «Искандер», использовавшихся во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявив о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах.