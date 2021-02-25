Мишустин перенёс реформу техосмотра автомобилей 

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля объявил о переносе вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей.

На заседании правительства он напомнил, что новые правила должны были начать действовать с 1 марта 2021 года.

«Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле на начальном этапе неизбежны разного рода накладки», — сказал премьер-министр.

В качестве примера он привёл неравномерное распределение нагрузок в очереди, что особенно чувствительно в условиях распространения коронавируса и несёт риски для здоровья людей.

«Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — заявил глава правительства.

Он поручил руководителям министерств и ведомств сделать всё необходимое, чтобы в назначенную дату система заработала без сбоев.