Кудрин оценил рост госдолга России 

«Госдолг вырос с 12,4 до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП», — написал он в Facebook.

Также Кудрин добавил, что в целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом. Кроме того, глава Счетной палаты выразил надежду на то, что в 2021 году положительная динамика по этому направлению сохранится.

По его словам, в последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому в этом году в ведомстве ожидают более полного исполнения бюджета.

Согласно докладу Счетной палаты, государственный долг России за прошедший год увеличился на 39,9% (на 5,4 трлн рублей), до 18,99 трлн рублей, что составило 17,8% от ВВП. В свою очередь, расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличились на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.