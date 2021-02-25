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Москва

Кудрин оценил рост госдолга России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 22 минуты назад
Рост государственного долга России до 17,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) некритичен и вполне обоснован, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Госдолг вырос с 12,4 до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП», — написал он в Facebook.

Также Кудрин добавил, что в целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом. Кроме того, глава Счетной палаты выразил надежду на то, что в 2021 году положительная динамика по этому направлению сохранится.
По его словам, в последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому в этом году в ведомстве ожидают более полного исполнения бюджета.
Согласно докладу Счетной палаты, государственный долг России за прошедший год увеличился на 39,9% (на 5,4 трлн рублей), до 18,99 трлн рублей, что составило 17,8% от ВВП. В свою очередь, расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличились на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.
Ранее вашингтонский Институт международных финансов сообщил, что в связи с ситуацией с коронавирусом общий суверенный госдолг всех стран вырос до рекордного уровня и составил 355% мирового ВВП.
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Политика , Видео , Алексей Кудрин , Счетная палата
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