Жириновский одобрил идею «Яблока» о памятнике на Лубянке

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Политик уверен, что не следует устанавливать на площади памятник ни одному их деятелей прошлого.

Лучший вариант преобразования Лубянской площади — возвращение фонтана. Ставить памятники никому не нужно, — написал он в Telegram.

Накануне члены партии «Яблоко» сообщили, что собираются направить в комиссию по монументальному искусству Москвы предложение об установке на Лубянской площади фонтана. Как писал NEWS.ru, власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому