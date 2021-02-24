Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жириновский поддержал идею «Яблока» о преобразовании Лубянки 

News.ru 1 час назад
Жириновский одобрил идею «Яблока» о памятнике на Лубянке
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал лучший, по его мнению, вариант преобразования Лубянской площади в Москве. Он предложил вариант, который ранее высказали в партии «Яблоко».
Политик уверен, что не следует устанавливать на площади памятник ни одному их деятелей прошлого.

Лучший вариант преобразования Лубянской площади — возвращение фонтана. Ставить памятники никому не нужно, — написал он в Telegram.

Накануне члены партии «Яблоко» сообщили, что собираются направить в комиссию по монументальному искусству Москвы предложение об установке на Лубянской площади фонтана. Как писал NEWS.ru, власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.
Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
News.ru: последние новости
Захарова объяснила заявление НАТО о необходимости противостояния РФ Захарова объяснила заявление НАТО о необходимости противостояния РФ Песков высказался о санкциях СНБО против Медведчука Песков высказался о санкциях СНБО против Медведчука Путин утвердил кратное увеличение штрафов за неподчинение стражам порядка Путин утвердил кратное увеличение штрафов за неподчинение стражам порядка
Комментарии
Политика , Дмитрий Пучков , Александр Невский , Леся Рябцева , Захар Прилепин , Феликс Дзержинский , Сергей Аксенов , Владимир Жириновский , Александр Проханов , Общественная палата России , Партия "Яблоко" , ЛДПР , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение