Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин заявил о бесперспективности санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Путин заявил о бесперспективности санкций против России
Фото: РИА Новости
Использование инструментов спецслужб и применение санкций в отношении России абсолютно бесперспективны, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», — сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров» Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров» В Кремле указали на стремление США помогать Украине наращивать наступательный потенциал В Кремле указали на стремление США помогать Украине наращивать наступательный потенциал Путин утвердил увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах Путин утвердил увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах
Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , ФСБ , МИД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение