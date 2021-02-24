Путин заявил о бесперспективности санкций против России 

Использование инструментов спецслужб и применение санкций в отношении России абсолютно бесперспективны, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства.