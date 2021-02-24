Путин осведомлен о готовящихся провокациях против России

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Премьер Армении Пашинян заявил о невзорвавшихся во время боев в Карабахе купленных у России «Искандерах»

Журналисты увидели Путина 23 февраля в 20-градусный мороз на улице без шапки и решили пожаловаться

Эксперты отвечают на слова Пашиняна о неэффективности ОТРК «Искандер», - Оружием надо уметь пользоваться