В Госдуме предрекли распад США в ближайшие 20 лет 

В ближайшие 20 лет Соединенные Штаты ждет экономическая катастрофа, которая может привести к распаду государства.

Такое мнение в радиостанции "Говорит Москва" высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов

Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия теряет статус эталона, как это было еще 15-20 лет назад. Депутат считает, что США превращаются в "полумаргинальную страну", где в соцсетях блокируют президента, а ничем не обеспеченный доллар печатают в неограниченном количестве. Все это в конечном счете приведет к деградации США как одного из лидеров мировой политики и экономики, полагает Свинцов.

Парламентарий напомнил, что некоторые американские политики уже предлагают отделить Калифорнию и другие штаты. В этой связи в США ждет судьба Советского Союза.