Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме предрекли распад США в ближайшие 20 лет 

Москва24 и ещё 3 23 минуты назад
В Госдуме предрекли распад США в ближайшие 20 лет
Фото: depositphotos/etienjones
В ближайшие 20 лет Соединенные Штаты ждет экономическая катастрофа, которая может привести к распаду государства.
Такое мнение в радиостанции "Говорит Москва" высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия теряет статус эталона, как это было еще 15-20 лет назад. Депутат считает, что США превращаются в "полумаргинальную страну", где в соцсетях блокируют президента, а ничем не обеспеченный доллар печатают в неограниченном количестве. Все это в конечном счете приведет к деградации США как одного из лидеров мировой политики и экономики, полагает Свинцов.
Парламентарий напомнил, что некоторые американские политики уже предлагают отделить Калифорнию и другие штаты. В этой связи в США ждет судьба Советского Союза.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после беспорядков в Капитолии.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Москва24: последние новости
Песков рассказал, почему Путин не надел шапку в сильный мороз Песков рассказал, почему Путин не надел шапку в сильный мороз Пашинян заявил о небоеспособности купленных у России "Искандеров" Пашинян заявил о небоеспособности купленных у России "Искандеров" Путин потребовал защитить от провокаций предстоящие выборы в Госдуму Путин потребовал защитить от провокаций предстоящие выборы в Госдуму
Комментарии 10
Политика , Владимир Зеленский , Андрей Свинцов , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
01:18
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
В мире
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
01:30
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
Происшествия
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
01:43
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
Общество
Видео ядерной триады США
02:20
Видео ядерной триады США
Армия
Видео-панорама Марса с ровера «Perseverance»
00:30
Видео-панорама Марса с ровера «Perseverance»
Наука и техника
Видео крупнейшей в истории Европы партией кокаина
00:48
Видео крупнейшей в истории Европы партией кокаина
В мире
Видео испытаний баллистической ракеты в США
00:35
Видео испытаний баллистической ракеты в США
Армия
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение