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Москва

Захарова рассказала об унижении Евросоюза 

РИА Новости 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Европейский Союз унижают навязыванием политики извне.

"Мы всё время пытаемся как-то разобрать сиюминутную ситуацию по деталям, мне кажется, надо смотреть хотя бы на пару шагов вперед. На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран", — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что подобное унижение не выгодно ни странам ЕС, ни России, так как ранее Европейский Союз был активным партнером России в торговле, развитии гуманитарных связей и энергетике.
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"То, что сейчас происходит, особенно это стало заметно, очевидно, даже тем, кто не является профессионалом в международных отношениях, за последний месяц — это унижение Европейского союза теми, кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона", — добавила Захарова.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Навального. МИД РФ, комментируя угрозу новых санкций ЕС, заявил, что вопреки логике в Брюсселе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. В Москве отметили, что укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС нелегитимных инструментов — ультиматумы, давление и санкции — вызывает лишь сожаление.
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Политика , Видео , Жозеп Боррель , Мария Захарова , МИД , ЕС , Первый канал
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