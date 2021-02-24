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В Кремле объяснили появление Путина без шапки в 20-градусный мороз 

Мария Иванова 19 минут назад
В Кремле объяснили появление Путина без шапки в мороз
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин предпочитает участвовать в торжественных церемониях без головного убора, несмотря на морозы. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков ответил журналистам, которы переживали, что Путин возлагал венок к Могиле Неизвестному Солдату в Александровском саду без шапки. Они отметили, что 23 февраля в Москве стоял 20-градусный мороз.
Песков отметил, что у Путина крепкое здоровье.

«И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора», — сказал он.

Как писал «Рамблер», ранее Путин рассказал о планах сделать прививку от коронавируса в конце лета — начале осени. По данным «Коммерсанта», у президента есть прививочный план и на очереди в нем стоят прививки от гриппа и пневмококка, а одновременно вакцинироваться от разных заболеваний нельзя.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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