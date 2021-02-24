В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН буйно помешанным 

"Складывается впечатление, что Совбез ООН — это консилиум врачей, который наблюдает за одним буйно помешанным, я, конечно же, имею в виду украинского представителя. Этот господин чего только ни делает, лишь бы в сводки новостей попасть, разве что туфлей об стол не стучит. Вот и свежее заявление из разряда "скоро март — начинаются обострения". Видимо, кроме жизнеописания Бандеры господин Кислица других документов не изучал и не знает, что лишить Россию права вето согласно уставу ООН невозможно", — сказал Бальбек РИА Новости.