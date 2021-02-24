Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин подписал закон о заключении до 10 лет за склонение в интернете к приему наркотиков 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Путин подписал закон о наказании за пропаганду наркотиков в Сети
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием интернета к употреблению наркотиков. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Закон дополняет статью Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком — совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.
Вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.
Закон разработан в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
ТАСС: последние новости
Путин утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам Путин утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам Минобороны Армении не комментирует заявление Пашиняна об использовании ракет "Искандер" Минобороны Армении не комментирует заявление Пашиняна об использовании ракет "Искандер" Кадыров заявил, что не знал Уруского, из-за фото с которым на Украине разгорелся скандал Кадыров заявил, что не знал Уруского, из-за фото с которым на Украине разгорелся скандал
Комментарии
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна спросили о Степаненко
00:41
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна спросили о Степаненко
Шоу-бизнес
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение