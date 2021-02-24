Путин подписал закон о штрафах за неуказание статуса иноагента 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалов без указания их статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, установлена ответственность за распространение в СМИ информации о физических лицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус.

За соответствующее правонарушение предусмотрен штраф: для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

В соответствии с законом, за производство общественным объединением, включенным в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, материалов, или их распространение, либо направление таких материалов в государственные органы без указания на свой статус иноагента предусматривается административный штраф: для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. руб. и для должностных лиц от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Для всех нарушений порядка распространения материалов иноагентов предусмотрена конфискация предмета административного нарушения.

Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.