Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров» 

Lenta.ru и ещё 7 5 часов назад
В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров»
Фото: РИА Новости
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи после его заявления о неэффективности «Искандеров». Ответ на критику в отношении российского оружия сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 24 февраля.

«"Искандеры" у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это [слова Пашиняна] просто абсолютная ложь и даже не подлежит никакому сомнению», — сказал парламентарий.

По его словам, этим заявлением армянский политик решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе. «Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и "Искандеры" приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты», — добавил он.
23 февраля Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». По его словам, российские ракеты «непригодны для использования» и взрываются не полностью.
В декабре 2020-го американский журнал The National Interest писал, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» мог изжить себя. В издании предположили, что комплекс еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов — Сирия, Иран и ОАЭ.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Последние новости
В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября Путин утвердил увеличенные штрафы за неподчинение силовикам Путин утвердил увеличенные штрафы за неподчинение силовикам Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
Комментарии 23
Политика , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна спросили о Степаненко
00:41
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна спросили о Степаненко
Шоу-бизнес
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение