Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Политик предположил, что это «оружие 80-х» годов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Daily Storm выразил мнение, что Пашинян, критикуя российское оружие, хочет подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Закавказье. По словам Шерина, премьер Армении должен публично извиниться.

«Несомненно, Пашиняну необходимо найти виновных в том, что произошло. Но после таких заявлений стоит немедленно создать двухстороннюю комиссию, поскольку Армения является членом ОДКБ. И такое публичное извинение РФ — это на самом деле может нанести очень серьезный удар по репутации нашего оружия и по престижу всей страны. И за такие слова нужно понести ответственность, если они не подтвердятся», — сказал Шерин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне считает, что вначале нужно изучить, « а читал ли вообще Пашинян тактико-технические характеристики «Искандеров» и знает ли он, для чего применяется эта ракета».

«Я честно говоря, не совсем понимаю, в чем претензия. Пашинян, наверное, никогда имел отношения к военному делу», — полагает парламентарий. «Надо к его словам отнестись серьезно. Если человек такие вещи говорит — следует проводить проверку. Пусть подтверждает это фактами каким-то», — добавил Шерин.

«Как можно высчитать, что 10 «Искандеров» допустили, а только один взорвался? А куда остальные девять упали и не взорвались? Считаю, Пашиняну стоит публично извиниться. Но он же на весь мир ляпнул. Фраза Пашиняна показывает, насколько глубоко он вообще погружался в военное дело», — отметил депутат.

Ранее Никол Пашинян в интервью новостному сайту «1in.am» заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%».

Таким образом Пашинян прокомментировал заявление экс-президента Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер» на четвертый день войны. «А может, он ответит, почему стреляные ракеты „Искандера“ не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал премьер-министр. На замечание журналиста: «Разве так бывает?» — Пашинян ответил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».

В Нагорном Карабахе в Карабахе в 2020 году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь «Эльбрусов», четыре «Точки» и четыре «Искандера». В ноябре прошлого года генерал-полковник Мовсес Акопян сообщил, что в период боевых действий в Закавказье армянская сторона задействовала «Искандер». «Был применен, но не могу сказать, в каком направлении», — сказал Акопян.

Комплексы «Искандер» были впервые продемонстрированы на военном параде в Ереване в сентябре 2016 года. В Минобороны страны подтвердили поставку комплексов в феврале 2017 года, пояснив, что детали контракта с Москвой находятся под грифом «совершенно секретно».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. С начала столкновений Баку и Ереван трижды договаривались о перемирии, но оно каждый раз нарушалось. 9 ноября 2020 года Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий. Документ предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. После этого в Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна.