Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме призвали Пашиняна извиниться за жалобы на качество российских «Искандеров» 

Daily Storm и ещё 3 59 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Политик предположил, что это «оружие 80-х» годов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Daily Storm выразил мнение, что Пашинян, критикуя российское оружие, хочет подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Закавказье. По словам Шерина, премьер Армении должен публично извиниться.

«Несомненно, Пашиняну необходимо найти виновных в том, что произошло. Но после таких заявлений стоит немедленно создать двухстороннюю комиссию, поскольку Армения является членом ОДКБ. И такое публичное извинение РФ — это на самом деле может нанести очень серьезный удар по репутации нашего оружия и по престижу всей страны. И за такие слова нужно понести ответственность, если они не подтвердятся», — сказал Шерин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне считает, что вначале нужно изучить, « а читал ли вообще Пашинян тактико-технические характеристики «Искандеров» и знает ли он, для чего применяется эта ракета».
Пашинян заявил о неработоспособности российских «Искандеров»
«Я честно говоря, не совсем понимаю, в чем претензия. Пашинян, наверное, никогда имел отношения к военному делу», — полагает парламентарий. «Надо к его словам отнестись серьезно. Если человек такие вещи говорит — следует проводить проверку. Пусть подтверждает это фактами каким-то», — добавил Шерин.

«Как можно высчитать, что 10 «Искандеров» допустили, а только один взорвался? А куда остальные девять упали и не взорвались? Считаю, Пашиняну стоит публично извиниться. Но он же на весь мир ляпнул. Фраза Пашиняна показывает, насколько глубоко он вообще погружался в военное дело», — отметил депутат.

Ранее Никол Пашинян в интервью новостному сайту «1in.am» заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%».
Таким образом Пашинян прокомментировал заявление экс-президента Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер» на четвертый день войны. «А может, он ответит, почему стреляные ракеты „Искандера“ не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал премьер-министр. На замечание журналиста: «Разве так бывает?» — Пашинян ответил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».
В Нагорном Карабахе в Карабахе в 2020 году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь «Эльбрусов», четыре «Точки» и четыре «Искандера». В ноябре прошлого года генерал-полковник Мовсес Акопян сообщил, что в период боевых действий в Закавказье армянская сторона задействовала «Искандер». «Был применен, но не могу сказать, в каком направлении», — сказал Акопян.
Комплексы «Искандер» были впервые продемонстрированы на военном параде в Ереване в сентябре 2016 года. В Минобороны страны подтвердили поставку комплексов в феврале 2017 года, пояснив, что детали контракта с Москвой находятся под грифом «совершенно секретно».
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. С начала столкновений Баку и Ереван трижды договаривались о перемирии, но оно каждый раз нарушалось. 9 ноября 2020 года Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий. Документ предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. После этого в Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна.
Daily Storm: последние новости
«Можешь гордиться»: Кадыров отреагировал на фото с украинским вице-премьером «Можешь гордиться»: Кадыров отреагировал на фото с украинским вице-премьером «Политическая инквизиция»: Медведев осудил санкции Украины против Медведчука «Политическая инквизиция»: Медведев осудил санкции Украины против Медведчука Цензура СМИ, митинги и иноагенты: Путин подписал ряд законов Цензура СМИ, митинги и иноагенты: Путин подписал ряд законов
Комментарии 309
Политика , Видео , Александр Шерин , Никол Пашинян , Серж Саргсян , Министерство обороны , Госдума , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна спросили о Степаненко
00:41
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна спросили о Степаненко
Шоу-бизнес
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение