Дипломат предупредил Киев о риске потерять Донбасс

Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не прекратит геополитические авантюры и не начнет исполнять Минские соглашения, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Во вторник в ГА ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины ". Ряд западных делегаций призвали Россию исполнять Минские соглашения, тогда как РФ неоднократно указывала на то, что не является стороной соглашений.

"Впрочем, об отношении украинского руководства к Минским соглашениям свидетельствует высказывание украинских официальных лиц. Упомяну здесь красноречивые слова президента Зеленского. Цитирую: "Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России". Конец цитаты", — заявил первый зампостпреда.

По его словам, на международном уровне представители Киева при поддержке западных государств заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, "не выполняет их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова".

"Подобная безрассудная игра Киева и его западных коллег может иметь самые негативные последствия для Украины. Мы об этом неоднократно предупреждали", — подчеркнул Полянский.

"Киев в свое время бездушными и преступными действиями оттолкнул от себя Крым и Донбасс. Крымчане свой выбор сделали и их уже не вернуть. Дончане и луганчане пока еще оставляют дверь открытой. Чтобы она тоже не закрылась, Украине необходимо как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить наконец к выполнению Минских договоренностей — пункт за пунктом, так, как они были сформулированы и подписаны", — заявил дипломат.

Иного пути с оптимистичным для Украины сценарием просто не существует, добавил он.

Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений — это возврат Донбасса в состав Украины. "Однако необходимым условием для этого является прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, выработка вместе с ними особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Подобный диалог Украина отвергает с самого начала", — заявил он.

При этом, по его словам, со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада. Полянский напомнил о том, что на Украине вступил закон об украинском языке, "в соответствии с которым за разговор на русском в общественном месте предусмотрено наказание". "Обеление и восхваление нацистских приспешников, помогавших фашистам в том числе в массовом уничтожении евреев, достигло небывалых масштабов. Попирается свобода слова и СМИ", — подчеркнул Полянский.

"Как вы думаете, при таком сценарии, захотят дончане и луганчане как можно скорее вернуться в состав Украины. Возникает законный вопрос, а какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле", — заявил Полянский.

"Решение проблем на востоке Украины находится исключительно на самой Украине. Чем раньше в Киеве это поймут, тем лучше", — добавил он.

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.