Роскомнадзор потребовал у Twitter объяснений

Twitter должен предоставить списки всех заблокированных аккаунтов, а также объяснить причины их блокировки. Такое требование к компании выдвинул Роскомнадзор, соответствующее письмо было направлено руководству сервиса.
В ведомстве также добавили, что социальная сеть должна подтвердить, что заблокированные страницы действительно связаны с российскими государственными органами. Кроме того, Роскомнадзор проверит обоснованность ограничения доступа к аккаунтам самостоятельно, пишет РИА Новости.
Ранее «Профиль» сообщал, что Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые якобы связаны с Россией и были направлены против НАТО, США и Евросоюза (ЕС). По мнению руководства соцсети, удаленные учетные записи связаны с Агентством интернет-исследований и ГРУ.
Также в Twitter заявили об удалении 238 учетных записей из Ирана и 35 аккаунтов, предположительно связанных с властями Армении. В компании это тоже объяснили подозрительной активностью страниц.