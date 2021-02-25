Роскомнадзор потребовал у Twitter объяснений

Twitter должен предоставить списки всех заблокированных аккаунтов, а также объяснить причины их блокировки. Такое требование к компании выдвинул Роскомнадзор , соответствующее письмо было направлено руководству сервиса.

В ведомстве также добавили, что социальная сеть должна подтвердить, что заблокированные страницы действительно связаны с российскими государственными органами. Кроме того, Роскомнадзор проверит обоснованность ограничения доступа к аккаунтам самостоятельно, пишет РИА Новости

Также в Twitter заявили об удалении 238 учетных записей из Ирана и 35 аккаунтов, предположительно связанных с властями Армении. В компании это тоже объяснили подозрительной активностью страниц.