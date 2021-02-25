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Москва

От Twitter потребовали объяснить блокировку 100 «российских» аккаунтов 

Профиль и ещё 4 1 час назад
Роскомнадзор потребовал у Twitter объяснений
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Twitter должен предоставить списки всех заблокированных аккаунтов, а также объяснить причины их блокировки. Такое требование к компании выдвинул Роскомнадзор, соответствующее письмо было направлено руководству сервиса.
В ведомстве также добавили, что социальная сеть должна подтвердить, что заблокированные страницы действительно связаны с российскими государственными органами. Кроме того, Роскомнадзор проверит обоснованность ограничения доступа к аккаунтам самостоятельно, пишет РИА Новости.
Ранее «Профиль» сообщал, что Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые якобы связаны с Россией и были направлены против НАТО, США и Евросоюза (ЕС). По мнению руководства соцсети, удаленные учетные записи связаны с Агентством интернет-исследований и ГРУ.
Также в Twitter заявили об удалении 238 учетных записей из Ирана и 35 аккаунтов, предположительно связанных с властями Армении. В компании это тоже объяснили подозрительной активностью страниц.
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Политика , Интернет , Роскомнадзор , ЕС , ГРУ , НАТО , РИА Новости , США
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