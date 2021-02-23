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Москва

Захарова оценила действия США в ситуации с «Северным потоком — 2» 

RT на русском и ещё 10 49 минут назад
Захарова высказалась о противодействии США «Северному потоку-2»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США в ситуации с «Северным потоком — 2».
Ранее в Госдепартаменте США заявили о том, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток — 2» является геополитика.

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — написала Захарова в Facebook.

По её мнению, «Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств».
«Дочка» немецкой компании вышла из «Северного потока — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2». В беседе с Nation News он высказал мнение, что Германия по-прежнему заинтересована в энергетической безопасности, обеспеченной с помощью «Северного потока — 2».
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Комментарии 4
Политика , Мария Захарова , Игорь Юшков , МИД , Фонд национальной энергобезопасности , Госдеп США , Германия , США
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