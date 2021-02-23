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Москва

Путин и Лукашенко созвонились после многочасовой встречи 

Газета.Ru и ещё 2 18 минут назад
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по следам многочасовой встречи, прошедшей 22 февраля, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
В ходе разговора стороны обсудили функционирование налоговой системы, работу средств массовой информации в современных условиях, а также усиление совместных оборонных систем и кооперацию в Военно-промышленном комплексе.
Путин напомнил Лукашенко о миллиардных инвестициях в Белоруссию
Встреча Путина и Лукашенко, состоявшаяся 22 февраля в Сочи, продлились больше шести часов. После переговоров главы государств покатались на лыжах в Красной Поляне.
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Политика , Видео , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Краснодарский Край , Сочи
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