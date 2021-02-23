Путин и Лукашенко созвонились после многочасовой встречи 

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Владимир Путин и Президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по следам многочасовой встречи, прошедшей 22 февраля, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе разговора стороны обсудили функционирование налоговой системы, работу средств массовой информации в современных условиях, а также усиление совместных оборонных систем и кооперацию в Военно-промышленном комплексе.

Встреча Путина и Лукашенко, состоявшаяся 22 февраля в Сочи, продлились больше шести часов. После переговоров главы государств покатались на лыжах в Красной Поляне.