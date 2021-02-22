Reuters узнало, какие санкции ЕС решил наложить из-за дела Навального 

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Также, как заявил Боррель, ЕС и США намерены «доказать всему миру, что демократия превосходит все остальные общественные системы». Главы МИД ЕС и США будут тесно координировать свои действия «по противодействию России Китаю ». Кроме того, ЕС приступил к подготовке новых санкций против Белоруссии и мер по поддержке белорусской оппозиции.

При этом, отметил Боррель, ЕС не может ввести санкции против российских предпринимателей: в Брюсселе считают, что для этого нет юридических оснований.

Санкции будут приняты, только если их поддержат все страны-участницы. Официально о них пока не объявлено.

Новые санкции можно назвать символическими, отмечает немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар журналист, политолог «Есть два лагеря в ЕС. Один очень жесткий, непримиримый вообще к России. Это лагерь, к которому можно отнести прибалтийские государства, Польшу и пару других стран, но в первую очередь эти четыре. Они, конечно, требуют жестких санкций, которые ударяли бы больно по России, по российской экономике. Но большинство стран ЕС придерживаются точки зрения, что из-за Навального не стоит вводить экономические санкции, потому что они ни к чему не приведут, кроме обратных санкций со стороны России. И что нужно в то же самое время оставить все двери открытыми для возможного возобновления сотрудничества, нормализации. И вот эта вторая точка зрения пользуется поддержкой большинства стран внутри ЕС. Поэтому санкции, я бы сказал, символические: расширили этот список силовиков, теперь фактически российские силовики не могут ездить на Запад. Но, во-первых, они и так не ездили, у них же нет там никакого имущества. А, во-вторых, если уж очень понадобится на какую-то спецконференцию или на какие-то правительственные встречи попасть, то есть исключения из правил, они смогут в рамках делегации, конечно, приехать. Просто ЕС должен был отреагировать, потому что он говорил, что он должен это сделать, и этим самым, можно сказать, с точки зрения Европы, сохранил свое лицо».

Перед началом обсуждения глава МИД Германии Хайко Маас сказал , что Евросоюз нуждается в России для решения международных конфликтов, но выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц в России из-за приговора Навальному. «В то же время нам нужно обсуждать, как поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения, безусловно, достигли низшей точки», — добавил Маас.

Почему ЕС рассматривает именно эти меры? Комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Мне кажется, что такое решение отражает сложное положение, в котором оказался ЕС со своей санкционной политикой. То есть, конечно, после публичных заявлений Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона , после скандального визита в Москву Жозепа Борреля не ввести санкции было невозможно. А с другой стороны, конечно, никто в ЕС не хочет заходить слишком далеко и, в частности, вводить серьезные санкции в отношении российского финансового и энергетического сектора. Конечно, нет желания следовать настойчивым советам самого Алексея Навального, который предлагал включать в новые санкционные списки руководителей российского бизнеса, близких к руководству Кремля. Поэтому список, который сейчас появился, отражает определенный компромисс между „ястребами“ в ЕС, которые, конечно, никуда не делись, и сторонниками более умеренных позиций, предполагающих продолжение диалога с Москвой. Думаю, что для тех силовиков, в отношении которых санкции сейчас приняты, это мало что изменит, поскольку едва ли они постоянно ездят в Европу, едва ли они держат деньги в европейских банках».

Рубль, несмотря на новости о санкциях против российских силовиков, показал небольшой рост.