Reuters узнало, какие санкции ЕС решил наложить из-за дела Навального 

Обновлено в 20:00
Министры иностранных дел Евросоюза договорились о введении санкций в связи с делом Алексея Навального. Это подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, подготовка санкций займет около недели.
Также, как заявил Боррель, ЕС и США намерены «доказать всему миру, что демократия превосходит все остальные общественные системы». Главы МИД ЕС и США будут тесно координировать свои действия «по противодействию России и Китаю». Кроме того, ЕС приступил к подготовке новых санкций против Белоруссии и мер по поддержке белорусской оппозиции.
По данным Reuters, санкции по делу Навального будут направлены против руководителей ряда силовых структур России. По словам собеседника агентства в дипломатических кругах Брюсселя, в санкционный список предложено внести главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Им на год закроют въезд в страны ЕС, а также запретят держать деньги в банках Евросоюза.
При этом, отметил Боррель, ЕС не может ввести санкции против российских предпринимателей: в Брюсселе считают, что для этого нет юридических оснований.
Санкции будут приняты, только если их поддержат все страны-участницы. Официально о них пока не объявлено.
Новые санкции можно назвать символическими, отмечает немецкий политолог Александр Рар:
Александр Рар журналист, политолог «Есть два лагеря в ЕС. Один очень жесткий, непримиримый вообще к России. Это лагерь, к которому можно отнести прибалтийские государства, Польшу и пару других стран, но в первую очередь эти четыре. Они, конечно, требуют жестких санкций, которые ударяли бы больно по России, по российской экономике. Но большинство стран ЕС придерживаются точки зрения, что из-за Навального не стоит вводить экономические санкции, потому что они ни к чему не приведут, кроме обратных санкций со стороны России. И что нужно в то же самое время оставить все двери открытыми для возможного возобновления сотрудничества, нормализации. И вот эта вторая точка зрения пользуется поддержкой большинства стран внутри ЕС. Поэтому санкции, я бы сказал, символические: расширили этот список силовиков, теперь фактически российские силовики не могут ездить на Запад. Но, во-первых, они и так не ездили, у них же нет там никакого имущества. А, во-вторых, если уж очень понадобится на какую-то спецконференцию или на какие-то правительственные встречи попасть, то есть исключения из правил, они смогут в рамках делегации, конечно, приехать. Просто ЕС должен был отреагировать, потому что он говорил, что он должен это сделать, и этим самым, можно сказать, с точки зрения Европы, сохранил свое лицо».
Перед началом обсуждения глава МИД Германии Хайко Маас сказал, что Евросоюз нуждается в России для решения международных конфликтов, но выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц в России из-за приговора Навальному. «В то же время нам нужно обсуждать, как поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения, безусловно, достигли низшей точки», — добавил Маас.
Почему ЕС рассматривает именно эти меры? Комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:
Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Мне кажется, что такое решение отражает сложное положение, в котором оказался ЕС со своей санкционной политикой. То есть, конечно, после публичных заявлений Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, после скандального визита в Москву Жозепа Борреля не ввести санкции было невозможно. А с другой стороны, конечно, никто в ЕС не хочет заходить слишком далеко и, в частности, вводить серьезные санкции в отношении российского финансового и энергетического сектора. Конечно, нет желания следовать настойчивым советам самого Алексея Навального, который предлагал включать в новые санкционные списки руководителей российского бизнеса, близких к руководству Кремля. Поэтому список, который сейчас появился, отражает определенный компромисс между „ястребами“ в ЕС, которые, конечно, никуда не делись, и сторонниками более умеренных позиций, предполагающих продолжение диалога с Москвой. Думаю, что для тех силовиков, в отношении которых санкции сейчас приняты, это мало что изменит, поскольку едва ли они постоянно ездят в Европу, едва ли они держат деньги в европейских банках».
Рубль, несмотря на новости о санкциях против российских силовиков, показал небольшой рост.