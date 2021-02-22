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Москва

Путин и Лукашенко провели переговоры 

РИА Новости 21 минуту назад
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе, на региональном.

"Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", — сказал российский президент.

Он подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики.

"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов, мы самый крупный инвестор, — заявил Путин.

Глава государства добавил, что совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.
По словам Лукашенко, почти все "дорожные карты" взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной: деньги "на ветер не выбросили".
Президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях.

"Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", — сказал белорусский президент.

Он отметил, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию в республике. Путин напомнил, что новые партии "Спутника V" поставят в Белоруссию в феврале и марте.
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Политика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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