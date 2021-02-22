Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин и Лукашенко встретились в Сочи 

Газета.Ru и ещё 18 2 часа назад
Путин и Лукашенко встретились в Сочи
Фото: Газета.Ru
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, сообщает агентство «БелТА». Главы государств на встрече должны подробно обсудить широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах. Незадолго до начала встречи Telegram-канал «Пул Первого» написал, что регламента по продолжительности переговоров нет. Кроме того, есть планы, что лидеры стран вместе пообедают и покатаются на лыжах. Ранее в Кремле уточнили, где пройдет встреча Путина и Лукашенко. До этого Лукашенко также утверждал, что не намерен просить у Путина денег во время своего запланированного приезда в Россию в начале 20-х чисел февраля. Таким образом белорусский лидер прокомментировал слухи о планах Минска просить у Москвы кредит в размере $3 млрд
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Газета.Ru: последние новости
Миронов уточнил, кто возглавит объединенную партию Миронов уточнил, кто возглавит объединенную партию Путин запланировал очную встречу с коллегией ФСБ Путин запланировал очную встречу с коллегией ФСБ СМИ: главы МИД ЕС договорились о санкциях против руководителей силовых структур РФ СМИ: главы МИД ЕС договорились о санкциях против руководителей силовых структур РФ
Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Краснодарский Край , Минск , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение