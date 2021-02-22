Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кадыров заявил, что не знал Уруского, из-за фото с которым на Украине разгорелся скандал 

ТАСС и ещё 14 34 минуты назад
Кадыров заявил о нерукопожатности вице-премьера Украины Уруского
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее не знал вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, из-за совместной фотографии с которым на Украине разгорелся скандал. Об этом в своем Telegram-канале заявил сам Кадыров.
Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль потребовал пояснений от Уруского в связи с его фото рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. При этом он приложил фотографию, на которой видно, что Уруский идет рядом с Кадыровым. Очевидно, снимок сделан на полях крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит в Абу-Даби.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны", — написал Кадыров.

Он посоветовал Урускому распечатать снимок и повесить "на самое почетное место дома и на работе".
Премьер Украины возмутился из-за фото своего заместителя с Кадыровым
Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
ТАСС: последние новости
Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства Миронова избрали председателем партии "Справедливая Россия - За правду" Миронова избрали председателем партии "Справедливая Россия - За правду" В Кремле не стали давать оценку политическому будущему Навального В Кремле не стали давать оценку политическому будущему Навального
Комментарии 182
Политика , Денис Шмыгаль , Рамзан Кадыров , Олег Уруский , Денис Мантуров , Ростех , Рособоронэкспорт , Правительство Украины , Абу-Даби , Киев , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение