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В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов ВОВ 

Газета.Ru и ещё 3 57 минут назад
В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов ВОВ
Фото: Газета.Ru
Группа депутатов Государственной дума подготовила поправки, которые позволяют вводит уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны, передает ТАСС. По словам вице-спикера нижней палаты, одного из авторов поправок Ирины Яровой, в Госдуме предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. Также предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества. Другими авторами инициативы стали председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. Несколько дней назад мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
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Комментарии
Политика , Сергей Боярский , Алексей Навальный , Ирина Яровая , Игнат Артеменко , Александр Хинштейн , Владимир Шаманов , Госдума , ИТАР-ТАСС , Москва
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