Партия «Патриоты России» объявила о ликвидации 

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия — За правду".

"Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии", — сказала Корнева РИА Новости.