Партия «Патриоты России» объявила о ликвидации 

Партия "Патриоты России" объявила о решении по объединению со "Справедливой Россией" и "За правду" и о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия — За правду".
"Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии", — сказала Корнева РИА Новости.