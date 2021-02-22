Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Партия «Патриоты России» объявила о ликвидации 

РИА Новости 28 минут назад
Партия «Патриоты России» объявила о ликвидации
Фото: Политическая партия "Патриоты России"
Партия "Патриоты России" объявила о решении по объединению со "Справедливой Россией" и "За правду" и о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия — За правду".

"Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии", — сказала Корнева РИА Новости.

Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Политика , Надежда Корнеева , Справедливая Россия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Появилось видео очередного скандала в такси
01:01
Появилось видео очередного скандала в такси
Общество
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
00:40
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
Армия
Видео психологического портрета Навального в суде
05:15
Видео психологического портрета Навального в суде
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение