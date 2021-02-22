Россия оценила высылку из США экс-охранника немецкого концлагеря

Россия позитивно оценивает решение американских властей выслать в Германию бывшего охранника нацистского концентрационного лагеря Нойенгамме, 95-летнего Фридриха Карла Бергера. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США

Заявление размещено в аккаунте посольства в Twitter. В нём высказывается приветствие действий США по поиску нацистских преступников.

Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности, — говорится в сообщении посольства.

По словам дипломатов, данное решение представляется ещё более значительным в 75-ю годовщину проведения Нюрнбергского процесса.

Решение о депортации бывшего охранника нацистского концлагеря Карла Бергера было принято США ещё в прошлом году. По имеющимся данным, Бергер служил охранником в лагере близ Мелпена в Нижней Саксонии.

Бергер в 1959 году переехал в американский Теннесси, при этом долгие годы получал пенсию ФРГ. Он не отрицал своего прошлого, но заявил, что просто выполнял приказы начальства. На момент службы в концлагере ему было 19 лет.

По сведениям американских властей, в лагере Нойенгамме, где служил Бергер, в «ужасных» условиях содержались и работали «до изнеможения и смерти» евреи, поляки, русские, датчане, голландцы и французы.

Журнал Spiegel отмечает, что в настоящий момент неизвестно, предстанет ли Бергер перед судом. В декабре 2020 года прокуратура города Целле сообщила о прекращении разбирательства в отношении Бергера за отсутствием доказательств.