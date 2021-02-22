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Посольство РФ оценило высылку экс-охранника концлагеря нацистов из США 

News.ru 22 минуты назад
Россия оценила высылку из США экс-охранника немецкого концлагеря
Фото: newsae.ru
Россия позитивно оценивает решение американских властей выслать в Германию бывшего охранника нацистского концентрационного лагеря Нойенгамме, 95-летнего Фридриха Карла Бергера. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.
Заявление размещено в аккаунте посольства в Twitter. В нём высказывается приветствие действий США по поиску нацистских преступников.

Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности, — говорится в сообщении посольства.

По словам дипломатов, данное решение представляется ещё более значительным в 75-ю годовщину проведения Нюрнбергского процесса.
Решение о депортации бывшего охранника нацистского концлагеря Карла Бергера было принято США ещё в прошлом году. По имеющимся данным, Бергер служил охранником в лагере близ Мелпена в Нижней Саксонии.
Бергер в 1959 году переехал в американский Теннесси, при этом долгие годы получал пенсию ФРГ. Он не отрицал своего прошлого, но заявил, что просто выполнял приказы начальства. На момент службы в концлагере ему было 19 лет.
По сведениям американских властей, в лагере Нойенгамме, где служил Бергер, в «ужасных» условиях содержались и работали «до изнеможения и смерти» евреи, поляки, русские, датчане, голландцы и французы.
Журнал Spiegel отмечает, что в настоящий момент неизвестно, предстанет ли Бергер перед судом. В декабре 2020 года прокуратура города Целле сообщила о прекращении разбирательства в отношении Бергера за отсутствием доказательств.
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Комментарии
Политика , В мире , Spiegel , Германия , Нижняя Саксония , США
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