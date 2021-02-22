Пушков уличил США в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена 

«Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов», — отметил сенатор, добавив, что в США происходит перерождение журналистики.