Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пушков уличил США в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Пушков уличил США в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков уличил американскую прессу в двойных стандартах в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом член Совфеда написал в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал публикацию канала Police Frequency, где говорится о 100 тысячах жертв коронавируса с момента прихода Байдена к власти.

«Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов», — отметил сенатор, добавив, что в США происходит перерождение журналистики.

Ранее Пушков спрогнозировал реакцию пользователей мессенджера WhatsApp на новые правила, согласно которым, они должны будут делиться данными с компанией Facebook. По мнению члена Совфеда, пользователи найдут приложению альтернативу.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Последние новости
В США пригрозили ответить России «не просто санкциями» В США пригрозили ответить России «не просто санкциями» Раскрыта дилемма Байдена в отношении «Северного потока-2» Раскрыта дилемма Байдена в отношении «Северного потока-2» Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников
Политика , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение