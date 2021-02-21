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Москва

В Кремле ответили на вопрос о помощи Сирии вакцинами 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Песков: Россия продолжит помогать Сирии
Фото: РИА Новости
Россия помогает и дальше продолжит оказывать помощь Сирии. Так на сообщения о возможности поставок российской вакцины в Дамаск ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев дальнейшие вопросы.
20 февраля появилась информация, что правительство Израиля пообещало закупить российскую вакцину против коронавируса для Сирии в обмен на освобождение своей гражданки, задержанной сирийскими военными после незаконного пересечения границы. Такое условие для возврата израильтянки на родину якобы содержалось в секретном пункте сделки с сирийским правительством. Точное количество вакцин не указывалось, однако издание отметило, что речь может идти о сотнях тысяч доз.
Однако в Дамаске эти данные опровергли, указав, что Сирия не заключала «тайную сделку» с Израилем.
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости , Дамаск , Израиль , Сирия
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