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Москва

Венедиктов допустил присоединение Донбасса к России 

Майк Габриелян 23 минуты назад
Венедиктов допустил присоединение Донбасса к России
Фото: ТАСС
Республики Донбасса могут войти в состав России. В Генштабе существует «папочка» с планом действий в случае внезапной агрессии Киева. Так считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Ведущий программы «Будем наблюдать» Сергей Бунтман спросил Венедиктова о возможности возвращения территорий, до большевистской революции входивших в состав России.

«Я думаю, что такая опция существует на самом деле. Она связана, конечно же, с Донбассом, в первую очередь» — сказал Венедиктов.

Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин пообещал не бросить Донбасс и защитить его в случае угрозы.

«В сейфе Генштаба лежат папочки на разные случаи жизни. Я думаю и сейчас что-то там лежит, скорее связанное с Донбассом. Донбасс мы не бросим — последняя фраза президента», — сказал Венедиктов.

Однако есть эксперты, которые считают, что власти России не пойдут на такой шаг. В частности, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, передает URA.RU.
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Макаркин сомневается, что власти РФ будут присоединять новые территории.

«За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими для современной российской экономики», — считает он.

Ранее воевавший в Донбассе писатель Захар Прилепин заявил, что Россия вмешается в военный конфликт, если Киев нападет на ДНР и ЛНР. Он спрогнозировал, что российские войска быстро вытеснят украинских военных. Большинство политологов и военных специалистов также уверены, что вооруженные формирования Киева не способны победить республики Донбасса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Прилепин назвал виновного в уничтожении малайзийского Boeing в небе над Донбассом.
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Политика , Захар Прилепин , Сергей Бунтман , Алексей Макаркин , Алексей Венедиктов , Владимир Путин , Генштаб , Boeing , Центр политических технологий , Эхо Москвы , РИА Ura.ru
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