Венедиктов допустил присоединение Донбасса к России 

Республики Донбасса могут войти в состав России. В Генштабе существует «папочка» с планом действий в случае внезапной агрессии Киева. Так считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Ведущий программы «Будем наблюдать» Сергей Бунтман спросил Венедиктова о возможности возвращения территорий, до большевистской революции входивших в состав России.
«Я думаю, что такая опция существует на самом деле. Она связана, конечно же, с Донбассом, в первую очередь» — сказал Венедиктов.
Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин пообещал не бросить Донбасс и защитить его в случае угрозы.
«В сейфе Генштаба лежат папочки на разные случаи жизни. Я думаю и сейчас что-то там лежит, скорее связанное с Донбассом. Донбасс мы не бросим — последняя фраза президента», — сказал Венедиктов.
Однако есть эксперты, которые считают, что власти России не пойдут на такой шаг. В частности, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, передает URA.RU.
Макаркин сомневается, что власти РФ будут присоединять новые территории.
«За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими для современной российской экономики», — считает он.
Ранее воевавший в Донбассе писатель Захар Прилепин заявил, что Россия вмешается в военный конфликт, если Киев нападет на ДНР и ЛНР. Он спрогнозировал, что российские войска быстро вытеснят украинских военных. Большинство политологов и военных специалистов также уверены, что вооруженные формирования Киева не способны победить республики Донбасса.