Венедиктов допустил присоединение Донбасса к России

Власти РФ могут в ближайшее время включить Донбасс в состав России. Такое мнение выразил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Его спросили, могут ли власти России включить в состав страны новые территории по сценарию присоединения Крыма.
«Я думаю, что такая опция существует. Она связана, конечно же, с Донбассом», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы».
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин пообещал защитить Донбасс в случае угрозы.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с URA.RU усомнился в том, что власти РФ будут присоединять новые территории.
«За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими для современной российской экономики», — рассказал Макаркин.
Политолог уверен, что россияне теряют интерес к внешней политике. По его словам, жители страны более заинтересованы во внутриэкономических вопросах.