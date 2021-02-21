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Москва

Венедиктов назвал регион, который войдет в состав РФ после Крыма 

Ura.Ru 45 минут назад
Венедиктов допустил присоединение Донбасса к России
Фото: ТАСС
Власти РФ могут в ближайшее время включить Донбасс в состав России. Такое мнение выразил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Его спросили, могут ли власти России включить в состав страны новые территории по сценарию присоединения Крыма.

«Я думаю, что такая опция существует. Она связана, конечно же, с Донбассом», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин пообещал защитить Донбасс в случае угрозы.
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Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с URA.RU усомнился в том, что власти РФ будут присоединять новые территории.

«За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими для современной российской экономики», — рассказал Макаркин.

Политолог уверен, что россияне теряют интерес к внешней политике. По его словам, жители страны более заинтересованы во внутриэкономических вопросах.
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Политика , Алексей Макаркин , Алексей Венедиктов , Владимир Путин , Центр политических технологий , Эхо Москвы
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