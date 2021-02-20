Посол РФ: США продолжат давить на Россию

— Я внимательно послушал вчера и не один раз речь господина Байдена. Удовольствия я не получил. Потому что Россия была показана как страна-противник, как враг, зачем-то в речи появилось упоминание нашего президента. Абсолютно, считаю, ненужным и неуместным, — рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».