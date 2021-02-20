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Москва

Захарова возмутилась, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию 

РИА Новости 43 минуты назад
Захарову удивил состав участников Мюнхенской конференции
Фото: РИА Новости
Россия даже не рассматривалась в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, западные партнеры планируют обсудить глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, в зауженной формате, Москва такой подход не разделяет, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В пятницу прошла специальная онлайн-сессия Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая, как было анонсировано, запустила цикл предваряющих пленарное заседание МКБ мероприятий "Дорога в Мюнхен 2021" ближе к лету.
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В МИД РФ обратили внимание, что с учетом заявленной повестки дня, среди пунктов которой фигурируют такие глобальные темы, как "актуальные проблемы мирового развития", "проблемы изменения климата" и "борьба с пандемией коронавирусной инфекции", вызывает недоумение состав участников данного мероприятия.

"По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень "зауженном" формате. К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также генеральный секретарь ООН и генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла", — говорится в комментарии Захаровой.

Напротив, отметила официальный представитель МИД РФ, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться.

"Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму "миропорядка, основанного на правилах", — резюмировала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не разделяет такой подход и призывает к широкому международному сотрудничеству по объединительной повестке дня.
Президент США Джо Байден, выступая онлайн на конференции, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе конференции он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ".
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Политика , Джозеф Байден , Мария Захарова , МИД , ЕС , ООН , ВОЗ , НАТО
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