Захарова уличила Лондон в финансировании русскоязычных СМИ 

По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве ждут реакцию на зарождающийся скандал.

Захарова подчеркнула, что недавно в Сеть были слиты документы, подтверждающие участие британского правительства в управлении различными информационными изданиями. Речь идет о финансировании через посредников СМИ, в том числе и некоторых русскоязычных — «Медузы» и «Медиазоны». Кроме того, по ее словам, британцы организовали целую сеть агентов влияния в российских соцсетях.

«Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждём реакцию Лондона. Вдруг, это всё неправда», — написала дипломат (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).