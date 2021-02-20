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Москва

Захарова уличила Лондон в финансировании русскоязычных СМИ 

Павел Тиунов 1 час назад
Миллионы фунтов стерлингов были потрачены на информационные кампании по управлению некоторыми русскоязычными СМИ, заявила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве ждут реакцию на зарождающийся скандал.
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Захарова подчеркнула, что недавно в Сеть были слиты документы, подтверждающие участие британского правительства в управлении различными информационными изданиями. Речь идет о финансировании через посредников СМИ, в том числе и некоторых русскоязычных — «Медузы» и «Медиазоны». Кроме того, по ее словам, британцы организовали целую сеть агентов влияния в российских соцсетях.

«Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждём реакцию Лондона. Вдруг, это всё неправда», — написала дипломат (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты RT опубликовали материал о том, что Великобритания пытается «ослабить влияние российского государства», используя «антикремлёвские СМИ» и популярных блогеров. В своих заявлениях сотрудники СМИ оперлись на документы МИД Великобритании, похищенные хакерами из группы Anonymous.
Комментарии 4
Политика , Видео , Мария Захарова , Anonymous , МИД , ЕС
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