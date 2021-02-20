Кремль обеспокоили репрессии внутри Украины

«Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, видим репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и политиков. Это не может не подогревать вопрос — не приведет ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему юго-востока силовыми методами?» — сказал Песков.