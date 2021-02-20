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Москва

В Кремле обеспокоены репрессиями внутри Украины 

ИА Regnum и ещё 4 46 минут назад
Кремль обеспокоили репрессии внутри Украины
Фото: РИА Новости
Вводимые властями Украины санкции против своих же граждан вызывают беспокойство в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ввод санкций против украинского политика Виктора Медведчука.

«Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, видим репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и политиков. Это не может не подогревать вопрос — не приведет ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему юго-востока силовыми методами?» — сказал Песков.

Он назвал такую информацию тревожной.
Песков также отметил, что американская военная помощь Украине провоцирует «горячие головы» в Киеве проводить агрессивную политику в отношении Донбасса.
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Политика , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Киев
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