Кремль обеспокоили репрессии внутри Украины

Вводимые властями Украины санкции против своих же граждан вызывают беспокойство в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ввод санкций против украинского политика Виктора Медведчука.
«Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, видим репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и политиков. Это не может не подогревать вопрос — не приведет ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему юго-востока силовыми методами?» — сказал Песков.
Он назвал такую информацию тревожной.
Песков также отметил, что американская военная помощь Украине провоцирует «горячие головы» в Киеве проводить агрессивную политику в отношении Донбасса.