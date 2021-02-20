Глава Якутии стал первым губернатором в Clubhouse

Глава Якутии Айсен Николаев зарегистрировался в приложении Clubhouse. Об этом он рассказал в своем Twitter. Политик стал первым российским губернатором в этой соцсети.
«Сегодня в 18:30 выступаю с визионерской лекцией "Якутск — город будущего". Слушайте в Clubhouse по ссылке», — сообщил Николаев в посте.
Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента Владимира Путина пообщаться с ним в Clubhouse.
«Было бы большой честью поговорить с вами», — написал он на русском языке.
Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. В кратчайшие сроки она стала популярной, в том числе благодаря Илону Маску и его трансляциям.