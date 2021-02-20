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Москва

Глава Якутии стал первым российским губернатором в Clubhouse 

Lenta.ru 35 минут назад
Глава Якутии стал первым губернатором в Clubhouse
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Глава Якутии Айсен Николаев зарегистрировался в приложении Clubhouse. Об этом он рассказал в своем Twitter. Политик стал первым российским губернатором в этой соцсети.

«Сегодня в 18:30 выступаю с визионерской лекцией "Якутск — город будущего". Слушайте в Clubhouse по ссылке», — сообщил Николаев в посте.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента Владимира Путина пообщаться с ним в Clubhouse.

«Было бы большой честью поговорить с вами», — написал он на русском языке.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. В кратчайшие сроки она стала популярной, в том числе благодаря Илону Маску и его трансляциям.
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Политика , Айсен Николаев , Илон Маск , Владимир Путин , SpaceX , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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