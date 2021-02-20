Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
считает, что внесудебные санкции Украины
против оппозиционного политика Виктора Медведчука
можно сравнить с решениями троек НКВД в годы террора.
"Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии — ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", — говорится в заявлении Медведева, поступившем в ТАСС.
Зампред Совбеза России оговорился, что "дело даже не в абсолютно бредовой и надуманной причине — "финансирование терроризма" на Донбассе, и не в том, что руководство Украины обнаружило пресловутый "русский след". "К подобному мы уже привыкли", — заметил он.
"Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов", — подчеркивает Медведев.
По его мнению, украинские власти "обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах".
"Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось", — заключил замглавы СБ РФ.
Он считает противоправным абсурдом введение ограничительных мер. "Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт — введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко
", — заявил Медведев.
По словам замглавы Совбеза РФ, власти Украины введением санкций пытаются отвлечь внимание от своих провалов, но это едва ли спасет от обрушения рейтинг президента страны Владимира Зеленского
. Говоря о мотивации Киева в связи с этими санкциями, он отметил, что от бесконечных провалов проще всего отвлечь внимание путем преследования и репрессий в отношении оппозиции.
"Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете — окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", — заявил Медведев.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 ф евраля ввел
санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутата Верховной рады
Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также пяти граждан России. Всего под санкции СНБО, кроме Медведчука и Марченко, попали еще шесть физических и 19 юридических лиц. Запрет на распоряжение и отчуждение наложен на все их имущество.