"Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии — ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", — говорится в заявлении Медведева, поступившем в ТАСС.

Зампред Совбеза России оговорился, что "дело даже не в абсолютно бредовой и надуманной причине — "финансирование терроризма" на Донбассе, и не в том, что руководство Украины обнаружило пресловутый "русский след". "К подобному мы уже привыкли", — заметил он.

"Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов", — подчеркивает Медведев.

По его мнению, украинские власти "обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах".

"Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось", — заключил замглавы СБ РФ.

Он считает противоправным абсурдом введение ограничительных мер. "Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт — введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко ", — заявил Медведев.

По словам замглавы Совбеза РФ, власти Украины введением санкций пытаются отвлечь внимание от своих провалов, но это едва ли спасет от обрушения рейтинг президента страны Владимира Зеленского . Говоря о мотивации Киева в связи с этими санкциями, он отметил, что от бесконечных провалов проще всего отвлечь внимание путем преследования и репрессий в отношении оппозиции.

"Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете — окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", — заявил Медведев.