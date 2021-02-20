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Путин проведет переговоры с главой Киргизии 24 февраля в Москве 

ИА Regnum и ещё 7 1 час назад
Путин встретится с президентом Киргизии 24 февраля
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров проведут 24 февраля в Москве, во время нахождения киргизского лидера с визитом в России. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

«24 февраля 2021 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что главы двух государств намерены провести рассмотрение состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества России и Киргизии политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях и обсудить насущные вопросы о взаимодействии в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Султанова с поста председателя национального статистического комитета республики.
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Политика , Садыр Жапаров , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Кыргызстан , Москва
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