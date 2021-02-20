Путин встретится с президентом Киргизии 24 февраля

«24 февраля 2021 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что главы двух государств намерены провести рассмотрение состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества России и Киргизии политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях и обсудить насущные вопросы о взаимодействии в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.