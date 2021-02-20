Странам Запада пора прервать молчание и публично высказать свою позицию по водной блокаде Крыма . То же самое следует сделать и международным организациям. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель

По словам Гемпеля, ему хорошо известно «пропитанное злобой» отношение властей Украины к Крыму и его жителям, но не вполне понятно, почему молчат страны Запада и международные организации, позиционирующие себя в качестве защитников демократических прав и ценностей.

Сейчас настало время прервать своё демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчёт водной блокады Крыма, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Крымский парламентарий добавил, что если Запад продолжит молчать, это будет расценено как поддержка «человеконенавистнической политики Киева».

Подача воды в Крым со стороны Украины была полностью прекращена после присоединения полуострова к России в 2014 году. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей крымчан в пресной воде.

Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.

Ранее сообщалось, что администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Режим будет действовать в Ленинском, Белогорском и Кировском районах полуострова. Об этом писал NEWS.ru.