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Москва

В Крыму призвали Запад прекратить молчать о водной блокаде 

News.ru 42 минуты назад
Странам Запада пора прервать молчание и публично высказать свою позицию по водной блокаде Крыма. То же самое следует сделать и международным организациям. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По словам Гемпеля, ему хорошо известно «пропитанное злобой» отношение властей Украины к Крыму и его жителям, но не вполне понятно, почему молчат страны Запада и международные организации, позиционирующие себя в качестве защитников демократических прав и ценностей.
Сейчас настало время прервать своё демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчёт водной блокады Крыма, — цитирует Гемпеля РИА Новости.
Крымский парламентарий добавил, что если Запад продолжит молчать, это будет расценено как поддержка «человеконенавистнической политики Киева».
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Подача воды в Крым со стороны Украины была полностью прекращена после присоединения полуострова к России в 2014 году. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей крымчан в пресной воде.
Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Ранее сообщалось, что администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Режим будет действовать в Ленинском, Белогорском и Кировском районах полуострова. Об этом писал NEWS.ru.
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Политика , Видео , Юрий Гемпель , РИА Новости
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